Rafael Nadal jouera un match d’ex­hi­bi­tion à Belo Horizonte le 26 novembre prochain, face à Casper Ruud, son parte­naire pour la tournée en Amérique du Sud. A cette occa­sion, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem a bien voulu répondre aux ques­tions du média brési­lien, Ge. L’une concerne son plus grand adver­saire sur le circuit.

« Mon plus grand rival est Novak Djokovic. Après tout, il est le plus proche de mon record en Grand Chelem (21 contre 22, ndlr). Et pour toutes les fois où nous nous sommes affrontés, pour notre histoire. En acti­vité, mon rival le plus dange­reux, sans aucun doute, est Novak », a déclaré Rafa, qui devra attendre avant d’af­fronter le Serbe pour la 60e fois (30−29 pour Nole) car les deux joueurs sont tombés dans deux poules diffé­rentes au Masters.