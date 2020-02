Rafael Nadal a accordé plusieurs interviews dans le cadre de l’inauguration de son académie au Koweit. Celle donnée au média le National est plutôt intéressante. Le joueur espagnol y parle notamment de sa carrière et notamment sur le fait qu’il n’a pas eu l’impression de faire des sacrifices : « J’ai tellement apprécié le fait d’être un joueur de tennis que je n’ai pas l’impression d’avoir sacrifié quoi que ce soit d’important. Je pense que dans la vie, vous devez être dans un processus d’apprentissage constant, l’esprit et les yeux très ouverts à ce que les autres peuvent vous enseigner et ce que cela se passe dans votre environnement. Mon secret a toujours été de reproduire le positif et de rejeter le négatif. Chaque jour, j’apprends quelque chose «