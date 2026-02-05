Patrick Mouratoglou a le don pour faire le buzz.

Quelques semaines après avoir mis en rogne Jo‐Wilfried Tsonga en expli­quant que Jo « n’au­rait pas battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime » et que « dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent « , l’en­traî­neur trico­lore a cette fois poussé Rafael Nadal à répondre à propos de sa dernière prise de parole.

Alors que Novak Djokovic a encore impres­sionné tout le monde en battant Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Patrick dit « The Coach », a estimé que cette victoire du Serbe ne voulait pas forcé­ment dire que Federer, Nadal et Djokovic étaient meilleurs que l’Italien et Carlos Alcaraz.

Une affir­ma­tion qui a visi­ble­ment bien fait rire l’homme aux 14 Roland‐Garros, préfé­rant utiliser des émojis pour exprimer sa pensée.

Entre gêne et hila­rité, Rafa avait en tout cas très envie de réagir à cette nouvelle décla­ra­tion polé­mique de Mouratoglou.