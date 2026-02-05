Patrick Mouratoglou a le don pour faire le buzz.
Quelques semaines après avoir mis en rogne Jo‐Wilfried Tsonga en expliquant que Jo « n’aurait pas battu régulièrement Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime » et que « dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent « , l’entraîneur tricolore a cette fois poussé Rafael Nadal à répondre à propos de sa dernière prise de parole.
Alors que Novak Djokovic a encore impressionné tout le monde en battant Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie, Patrick dit « The Coach », a estimé que cette victoire du Serbe ne voulait pas forcément dire que Federer, Nadal et Djokovic étaient meilleurs que l’Italien et Carlos Alcaraz.
Une affirmation qui a visiblement bien fait rire l’homme aux 14 Roland‐Garros, préférant utiliser des émojis pour exprimer sa pensée.
Entre gêne et hilarité, Rafa avait en tout cas très envie de réagir à cette nouvelle déclaration polémique de Mouratoglou.
Publié le jeudi 5 février 2026 à 17:17