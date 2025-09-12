Répondant à RNE depuis les Baléares, Rafael Nadal a encore été élogieux au sujet de Carlos Alcaraz qui est entrain d’af­foler les comp­teurs. Pour Rafa, tout est possible en terme de palmarès surtout si Carlitos est épargné par les blessures.

« Cette carrière semble se diriger vers quelque chose d’unique, j’es­père qu’elle sera très longue, ce dont il a besoin pour atteindre certains sommets. J’espère que les bles­sures seront maîtri­sées et que tout ira bien pour lui. Il a déjà six Grands Chelems à son actif, mais n’en parlons pas. Six Grands Chelems, c’est un nombre incroyable, mais j’es­père qu’il en gagnera autant que possible »