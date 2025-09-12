Répondant à RNE depuis les Baléares, Rafael Nadal a encore été élogieux au sujet de Carlos Alcaraz qui est entrain d’affoler les compteurs. Pour Rafa, tout est possible en terme de palmarès surtout si Carlitos est épargné par les blessures.
« Cette carrière semble se diriger vers quelque chose d’unique, j’espère qu’elle sera très longue, ce dont il a besoin pour atteindre certains sommets. J’espère que les blessures seront maîtrisées et que tout ira bien pour lui. Il a déjà six Grands Chelems à son actif, mais n’en parlons pas. Six Grands Chelems, c’est un nombre incroyable, mais j’espère qu’il en gagnera autant que possible »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 09:04