Comme le rappelle juste­ment nos confrères du site Puntodebreak, Rafael Nadal n’est pas le seul à s’être fait des infil­tra­tions. Le site espa­gnol a en effet eu la bonne idée de repu­blier les propos d’un certain Taylor Fritz vainqueur…de Nadal cette saison à Indian Wells.

« Je me suis blessé en demi‐finale contre Rublev. J’ai ressenti une douleur très forte, même si c’était un peu étrange, et j’ai eu la chance de le breaker dans le dernier jeu, juste après avoir ressenti cette bles­sure. Nous avons fait beau­coup de trai­te­ments, mais comme c’était une douleur étrange, j’es­pé­rais me réveiller le lende­main en me sentant bien. J’ai pu m’échauffer, avant la finale, et au moment où j’ai commencé à courir, j’ai ressenti la pire souf­france possible. Je ne pensais pas que je pour­rais jouer en finale. Je pensais vrai­ment que je ne joue­rais pas. Heureusement, les méde­cins m’ont fait plusieurs injec­tions de lido­caïne pour endormir mon pied, et je n’ai litté­ra­le­ment plus senti mon pied à aucun moment de la finale, ce qui est une bonne chose »