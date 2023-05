Comme le révé­lait déjà la presse espa­gnole mercredi soir, Rafael Nadal ne parti­ci­pera pas à l’édi­tion 2023 de Roland‐Garros, du 28 mai au 11 juin. Une première depuis 2004. L’homme aux 14 titres sur la terre battue pari­sienne l’a annoncé lors d’une confé­rence de presse ce jeudi au sein de son académie.

« La bles­sure que j’ai subie en Australie n’a pas évolué comme nous l’es­pé­rions. Nous avons travaillé sans relâche et avec les yeux rivés sur les prochains objec­tifs, même si nous les perdions en cours de route. Le plus impor­tant, qui était Roland‐Garros, est désor­mais impos­sible. Je ne pourrai pas être à Roland‐Garros après de nombreuses années sans manquer le rendez‐vous. Avec tout ce que ce tournoi repré­sente pour moi. C’est impos­sible pour moi. Vous pouvez imaginer à quel point c’est diffi­cile pour moi. C’est une déci­sion que mon corps a prise. C’est diffi­cile de vivre en étant privé de ce qui repré­sente une grande partie de ma vie », a regretté le Majorquin, absent depuis son élimi­na­tion au 2e tour de l’Open d’Australie le 18 janvier dernier à cause d’une bles­sure à la côte (plus préci­sé­ment au psoas).