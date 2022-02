Alors qu’il affron­tera cette nuit (pas avant 3h du matin, heure fran­çaise) le local Stefan Kozlov en huitièmes de finale de l’ATP 500 d’Acapulco, Rafael Nadal a tenu à rappeler un point impor­tant lors de sa confé­rence de presse après sa victoire face à Denis Kudla.

« Je viens ici au Mexique parce que je veux venir et parce que je peux. J’aime la compé­ti­tion, mais c’est juste que mon physique, au cours de ma carrière, ne m’a pas permis de le faire à certaines occa­sions. Les gens ont peut‐être le souvenir du début de ma carrière, où il est vrai que j’ai joué beau­coup de tour­nois, mais depuis plusieurs années, je joue très peu. Certaines personnes dans les médias me demandent sans cesse si je vais conti­nuer à réduire mon emploi du temps, mais si je le réduis encore, je ne suis plus un joueur de tennis. A ce stade de ma carrière, j’es­saie de jouer là où je me sens bien, là où j’aime jouer, c’est aussi simple que cela. »