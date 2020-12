Jamais Rafael Nadal ne s’est autant exprimé dans les médias. Dernièrement il l’a encore fait à la télévision espagnole lors d’un bel entretien. Outre l’anecdote du fameux t-shirt dédicacé par Federer, Rafa a aussi parlé de sa retraite même si pour lui le sujet n’est vraiment pas d’actualité : « On ne sait jamais, peut-être que j’ai déjà atteint ma limite. On ne peut anticiper ces choses, elles ne peuvent pas être connues. Ce que je sais, c’est que j’ai encore beaucoup de motivation et sûrement quelques illusions. La réalité c’est que je continue à travailler beaucoup pour me donner l’opportunité d’être compétitif. Je veux que quand le jour viendra d’arrêter ma carrière, je puisse me dire que j’ai tout donné. Heureusement, j’ai beaucoup de centre d’intérêt au-delà du tennis et cela me soulage. En ce moment, je ne pense pas à ce que sera ma vie après le tennis. Je n’a pas envie d’y penser maintenant, ce n’est pas le moment »