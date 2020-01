Invité de l’émission « 60 Minutes » de CBS News, Rafael Nadal a été interrogé sur la différence d’intensité entre la joie des victoires et la douleur de la défaite : « Malheureusement dans la vie, on se souvient plus souvent des choses négatives car elles ont un grand impact sur nous. Au tennis, c’est un peu différent. Je pense qu’au cours de ma carrière, j’ai été plus heureux de mes victoires que contrarié par mes défaites. »