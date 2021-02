Les Laureus World Sport Awards, l’une des plus impor­tantes récom­penses spor­tives au niveau inter­na­tio­nal, viennent d’an­non­cer les dif­fé­rents nomi­nés de l’é­di­tion 2021, qui se tien­dra de manière vir­tuelle en rai­son du contexte sani­taire. Et une fois de plus, les nomi­na­tions ont fait la part belle au monde du ten­nis, avec pas moins de quatre nomi­nés sur les six caté­go­ries exis­tantes. Ainsi, Rafael Nadal est nomi­né en tant que « spor­tif de l’an­née », Naomi Osaka en tant que « spor­tive de l’an­née, et enfin Dominic Thiem et Iga Swiatek comme « révé­la­tion de l’année ».

Avec tout cela, dif­fi­cile de croire que la petite balle jaune repar­ti­ra bre­douille cette année…