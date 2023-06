Invitée par la Cadena SER à s’ex­primer sur le 23e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic, permet­tant à ce dernier de passer devant Rafael Nadal (22 titres), la joueuse espa­gnole Paula Badosa a encensé le Serbe.

« Il a tout ce qu’il faut : menta­le­ment, c’est une bête. Avec tout ce qu’il a traversé, il est capable de se battre comme ça. Il me semble fou de riva­liser et d’être si supé­rieur dans chaque compé­ti­tion. Sur le plan du tennis, il est le plus complet. Et physi­que­ment, il prend telle­ment soin de lui…. C’est brutal. Pour l’ins­tant, on ne peut rien d’autre que c’est le meilleur. Il l’a prouvé. Les chiffres sont les chiffres ».