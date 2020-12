Après avoir récemment reçu la Grand Croix de l’Ordre du 2 mai à Madrid, Rafael Nadal était l’invité d’un talk-show espagnol animé par Pablo Matos. Comme toujours, le Majorquin a fait preuve d’une grande humilité.

« Pour être honnête avec vous, je sens que je peux perdre chaque match que je joue sur le circuit. J’ai confiance en mes capacités et mes chances de gagner, mais je ne me dis pas que j’ai 100 % de chances de gagner. À la seconde où je perds le match, mon esprit est 100 % négatif. Mais en général, je parle avec mon équipe, j’analyse ce qui a été mal fait, bien fait, puis 5 minutes plus tard je pense à ce qu’il va falloir travailler et améliorer dans le futur pour trouver des solutions », a confié l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Et oui, Rafa doute parfois…