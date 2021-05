Nous l’écri­vions ce samedi matin avec un peu de recul : Rafael Nadal fait moins peur. Il ne paraît plus aussi impé­rial, même sur terre battue notam­ment face aux cadors du circuit. Le média espa­gnol Punto de Break souligne après la défaite de Rafa contre Alexander Zverev vendredi le bilan de Rafa face au top 10 depuis 1 an et demi : 8 défaites pour seule­ment 4 victoires.

Novak Djokovic (ATP Cup 2020), Dominic Thiem (Open d’Australie 2020), Alexander Zverev (Paris‐Bercy 2020), Dominic Thiem et Daniil Medvedev (Nitto ATP Finals 2020), Stefanos Tsitsipas (Open d’Australie 2021), Andrey Rublev (Monte Carlo 2021) et Alexander Zverev (Madrid 2021) ont battu Rafael Nadal sur cette période.

Depuis janvier 2020 toujours, le « Taureau de Manacor » n’a battu « que » Novak Djokovic (Roland Garros 2020), Andrey Rublev (Nitto ATP Finals 2020) et Stefanos Tsitsipas (Nitto ATP Finals 2020 et Barcelone 2021).

Rafael Nadal a l’oc­ca­sion de se rassurer un peu à Rome dès la semaine prochaine. Son parcours ne s’an­nonce pas simple, d’au­tant qu’il pour­rait retrouver Alexander Zverev en quarts de finale.