Alors qu’ils sont encore en activité, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic cumulent 56 Grand Chelem à eux trois. Et on ne parle pas de tous les autres trophées et records qu’ils détiennent. Ce n’est pas pour rien qu’on les surnomme le Big 3.

Et pourtant, Rafael Nadal pense qu’ils seront un jour dépassés par un nouveau joueur. Ça ne le gène pas.

« J’ai remporté 12 Roland Garros, et j’ai toujours la certitude que si je l’ai fait, et que je me considère comme une personne normale, quelqu’un d’autre viendra m’égaler ou me surpasser. Quelqu’un viendra aussi et surpassera Novak, Roger et moi. C’est bien et cela fait partie de ce monde, c’est une évolution continue », explique l’Espagnol dans des propos relayés par Essentially Sports.