Interrogé par le quotidien L’Equipe après son couronnement « Champions des champions » par le journal français, Rafael Nadal a raconté sa réaction lorsqu’il a su qu’il allait finir la saison numéro un mondial. C’était au terme de la victoire de Roger Federer sur Novak Djokovic, pendant les poules du Masters de Londres (6-4, 6-3) :

« Je n’ai pas crié, même si évidemment, c’était un match important pour moi. J’ai suivi ça tranquillement dans le canapé, je n’ai pas serré le poing non plus. C’est tellement différent quand vous n’êtes pas sur le court pour provoquer un résultat. J’étais bien sûr très content parce que ça me donnait la place de numéro un de fin d’année, mais c’était aussi parce que moi, j’avais réussi pas mal d’autres choses depuis le début de l’année. »