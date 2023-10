La prise de parole de Craig Tiley n’a visi­ble­ment pas été très appré­ciée au sein du clan Nadal.

Alors que le direc­teur de l’Open d’Australie affir­mait que Rafa ferait son retour en janvier, le porte‐parole et direc­teur de la commu­ni­ca­tion de l’Espagnol, Benito Perez‐Barbadillo, a d’abord tenu à tempérer cette commu­ni­ca­tion visi­ble­ment un peu trop hâtive, avant que le joueur ne s’ex­prime lui‐même sur son compte Instagram.

« Comme vous pouvez le constater, je m’en­traîne tous les jours et je travaille dur pour revenir au plus vite. J’apprécie le vote de confiance de l’Open d’Australie », a écrit l’homme aux 22 titres du Grand Chelem en postant égale­ment une vidéo de son entraînement.

🔥 Rafael Nadal on Instagram :



“As you can see I am prac­ti­sing every day and working hard to come back ASAP.



I appre­ciate the vote of confi­dence from the Australian Open”



👏🙌 pic.twitter.com/5Y7bBIs4lq