Rafael Nadal était l’at­trac­tion prin­ci­pale de la céré­monie des pres­ti­gieux trophées Laureus à Madrid, où Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et d’autres joueurs étaient présents, le tournoi dans la capi­tale espa­gnole commen­çant le 23 avril.

L’homme aux 14 Roland‐Garros a reçu une longue et très belle ovation après avoir remporté le prix de « l’icône sportive ».

Et il a ensuite raconté aux médias comment il vivait sa retraite, cinq mois après avoir joué son dernier match en Coupe Davis sous les couleurs de l’Espagne.

Rafa Nadal wins the 2025 Laureus Sporting Icon Award.



His career has been nothing if not iconic.



Fully deserved.



🇪🇸👑



pic.twitter.com/u0kPAEIn3l — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 21, 2025

« Le tennis ne me manque pas du tout, mais ce n’est pas parce que j’étais fatigué du tennis. Au contraire, j’ai terminé heureux et si j’avais pu, j’au­rais continué à jouer parce que j’ai­mais ce que je faisais, c’était ma passion et cela a été le cas toute ma vie. J’ai tardé à prendre ma déci­sion finale car j’avais besoin de temps pour être certain que ce soit la bonne. Ce qui aurait été dur c’est d’être dans mon canapé et me demander si je devrais conti­nuer à essayer de jouer. Mais quand on se rend compte qu’on ne peut plus, on essaie de tourner la page, et c’est ce que j’ai fait ».