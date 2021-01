Il n’y pas que les titres et les tro­phées que Rafael Nadal a pris l’ha­bi­tude d’ac­cu­mu­ler ces der­nières années. Ce ven­dre­di, le « Taureau de Manacor » a été récom­pen­sé par la fon­da­tion uni­ver­si­taire CEU San Pablo du prix de « l’é­thique et des valeurs » grâce à son tra­vail et son enga­ge­ment à tra­vers sa fon­da­tion. La Fondation Rafa Nadal pro­meut depuis des années l’in­té­gra­tion sociale et l’é­pa­nouis­se­ment per­son­nel des enfants à tra­vers le sport en Inde et en Espagne.

« Les récom­penses qui trans­cendent les causes spor­tives m’ont tou­jours beau­coup impor­té. Je vou­drais qu’on se sou­vienne de moi, plus que pour toute autre chose, en tant que bonne per­sonne », a décla­ré Rafa. Avant d’a­dres­ser un mes­sage d’en­cou­ra­ge­ment aux plus jeunes. « Continuez à pour­suivre votre rêve avec l’hu­mi­li­té et l’am­bi­tion saine que l’on doit avoir pour atteindre les objec­tifs pro­po­sés ».