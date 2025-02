Invité à une remise de prix par Mundo Deportivo, Rafael Nadal a eu l’oc­ca­sion de répondre à quelques ques­tions, de quoi revenir sur sa riva­lité avec Novak Djokovic et Roger Federer, ou encore, comme à son habi­tude, de se montrer recon­nais­sant de la chance qu’il a eue de pouvoir faire du tennis au plus haut niveau.

« Le plus impor­tant, c’est que j’ai eu beau­coup de chance de pouvoir faire quelque chose qui me passion­nait quand j’étais petit. Cela a commencé comme un hobby et cela a été une partie très impor­tante de ma vie et pour moi c’est la chose la plus impor­tante. Grâce au tennis, j’ai pu vivre, connaître et garder des expé­riences pour le reste de ma vie, donc je ne peux que remer­cier mon sport, la vie et toutes les personnes qui m’ont aidé ou qui ont fait partie de ma vie à un moment donné. »