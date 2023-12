À la une de l’heb­do­ma­daire du journal espa­gnol El Pais, dans lequel il donne une longue inter­view, Rafael Nadal a tenu des propos qui ne manque­ront pas de faire réagir les fans de Novak Djokovic.

Invité à choisir le joueur qui lui a procuré le plus d’émo­tions en tant que spec­ta­teur, l’homme aux 14 Roland‐Garros n’a pas hésité long­temps en dési­gnant son ami Roger Federer plutôt que le Serbe.

« Depuis que j’ai une mémoire du tennis, Federer est le joueur qui m’a le plus impres­sionné, le plus amusé, le plus ému. Regarder Federer jouer m’a toujours plus ému que regarder Djokovic, et fina­le­ment, le tennis c’est de l’émo­tion, c’est l’émo­tion qui vous attire », a déclaré l’Espagnol dont l’amitié avec le Suisse n’est plus à démontrer.