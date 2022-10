Depuis ce lundi, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal occupent les deux premières places du clas­se­ment ATP. Une première histo­rique dans l’his­toire de l’Espagne et un fait rare dans le tennis. La dernière fois que deux joueurs d’un même pays se sont retrouvés numéro 1 et numéro 2, c’était lors de l’année 2000, avec deux Américains : Pete Sampras et Andre Agassi.

Alcaraz a réagi dans un premier temps à cette nouvelle, avant que l’homme aux 22 titres du Grand Chelem ne lui réponde : « Moment histo­rique », a écrit Rafa dans sa story Instagram.

La légende et la relève.

A noter que Carlos Alcaraz va vivre son premier match sur le circuit en tant que numéro 1 mondial ce mardi. Il affronte David Goffin en 16e de finale de l’ATP 500 de Nur‐Sultan aux alen­tours de 10h (heure française).