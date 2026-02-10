Présent il y a quelques jours à Melbourne où il a assisté au premier sacre de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie, Rafael Nadal a récemment fait parler de lui en répondant à une déclaration volontairement polémique de Patrick Mouratoglou dans laquelle ce dernier expliquait que la victoire de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie ne voulait pas forcément dire que Federer, Nadal et Djokovic étaient meilleurs que Sinner et Alcaraz.
S’il avait dans un premier temps préféré utiliser des émojis évoquant la gêne et l’hilarité, l’homme aux 14 Roland‐Garros a cette fois mis des mots sur ce qu’il pensait de tout cela. Et selon Rafa, comparer la génération actuelle à la sienne n’est pas pertinent.
« Je ne vois pas où est le problème. Je ne veux pas créer de polémique, mais le fait est que l’analyse de ce monsieur est erronée, car si l’on compare Alcaraz au Djokovic actuel, c’est comme si vous compariez le Messi du FC Barcelone au Messi actuel, ou le Cristiano Ronaldo du Real Madrid au Cristiano actuel, c’est simplement mon point de vue. En fin de compte, chacun fait sa carrière et je n’ai jamais dit que certains étaient meilleurs que d’autres, la carrière de chacun déterminera qui a été le meilleur, et tous sont de grands ambassadeurs de notre sport et je pense que nous devons être heureux d’avoir quelqu’un comme Novak Djokovic, qui est toujours au sommet après tant d’années sur le circuit. Avoir Carlos Alcaraz est une bénédiction, car c’est un grand joueur qui nous représente dans le monde entier et qui, en plus, élève le tennis à un niveau incroyable. Je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir et l’apprécier, c’est tout », a déclaré l’Espagnol en marge de la présentation d’un circuit de golf caritatif promu par sa fondation.
Publié le mardi 10 février 2026 à 17:09