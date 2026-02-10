Présent il y a quelques jours à Melbourne où il a assisté au premier sacre de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie, Rafael Nadal a récem­ment fait parler de lui en répon­dant à une décla­ra­tion volon­tai­re­ment polé­mique de Patrick Mouratoglou dans laquelle ce dernier expli­quait que la victoire de Novak Djokovic contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie ne voulait pas forcé­ment dire que Federer, Nadal et Djokovic étaient meilleurs que Sinner et Alcaraz.

S’il avait dans un premier temps préféré utiliser des émojis évoquant la gêne et l’hi­la­rité, l’homme aux 14 Roland‐Garros a cette fois mis des mots sur ce qu’il pensait de tout cela. Et selon Rafa, comparer la géné­ra­tion actuelle à la sienne n’est pas pertinent.

« Je ne vois pas où est le problème. Je ne veux pas créer de polé­mique, mais le fait est que l’ana­lyse de ce monsieur est erronée, car si l’on compare Alcaraz au Djokovic actuel, c’est comme si vous compa­riez le Messi du FC Barcelone au Messi actuel, ou le Cristiano Ronaldo du Real Madrid au Cristiano actuel, c’est simple­ment mon point de vue. En fin de compte, chacun fait sa carrière et je n’ai jamais dit que certains étaient meilleurs que d’autres, la carrière de chacun déter­mi­nera qui a été le meilleur, et tous sont de grands ambas­sa­deurs de notre sport et je pense que nous devons être heureux d’avoir quel­qu’un comme Novak Djokovic, qui est toujours au sommet après tant d’an­nées sur le circuit. Avoir Carlos Alcaraz est une béné­dic­tion, car c’est un grand joueur qui nous repré­sente dans le monde entier et qui, en plus, élève le tennis à un niveau incroyable. Je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir et l’ap­pré­cier, c’est tout », a déclaré l’Espagnol en marge de la présen­ta­tion d’un circuit de golf cari­tatif promu par sa fondation.