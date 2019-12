Titré Champion des champions pour la quatrième fois de sa carrière par L’Équipe, Rafael Nadal a donné un entretien au quotidien français. Numéro un mondial à 33 ans, le Majorquin n’exclut pas de disputer les Jeux Olympiques…2024 : « Être aux JO à Paris, ce serait un rêve, mais c’est compliqué de me prononcer là, tout de suite, parce qu’il reste beaucoup d’années. La logique me ferait dire que je n’y serai pas. Mais il faut se méfier de la logique. Vous m’auriez dit, il y a cinq ans, que je ferais une saison pareille en 2019, je vous aurais répondu que c’était impossible. Et c’est sûr que si, fin 2009, on m’avait demandé si je jouerais encore à l’aube de 2020, j’aurais dit non. Alors la logique… » Affaire à suivre…