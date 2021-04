Dans le cadre d’une conver­sa­tion avec Féliciano Lopez pour les réseaux sociaux du tournoi de Madrid, Rafael Nadal a abordé quelques sujets sur sa vie quoti­dienne sur le circuit. Le cham­pion espa­gnol semble regretter le temps où les joueurs étaient plus proches.

Il explique que malgré tout il a pu garder encore certains amis.

Dans son casting, il y a forcé­ment des compa­triotes mais aussi un certain Roger Federer : « Avant l’in­ternet, nous passions plus de temps avec nos amis sur le circuit. C’est pour­quoi j’avais aussi plus de rela­tions avec les joueurs plus âgés. Avec les Espagnols, je m’en­tends bien avec tout le monde : Marc López, Pablo Andújar, Feli, Roberto Bautista. Chez les étran­gers, j’ai vrai­ment de bonnes rela­tions avec Thiem, Monaco, Zabaleta et bien sur Roger Federer qui fait partie de mon cercle d’amis sur le tour »