Pendant que Rafael Nadal filait vers un 12ème titre à Barcelone, Novak Djokovic confir­mait sa méforme avec une défaite chez lui à Belgrade contre Aslan Karatsev. Roger Federer conti­nuait lui sa prépa­ra­tion avant son retour sur les courts. Cette belle et grande victoire contre Stefanos Tsitsipas était pour le Majorquin la…452ème de sa carrière sur terre battue ! Ses deux grands rivaux cumulent à deux 451 matchs remportés sur la surface. La compa­raison est hallu­ci­nante. Et juste une statis­tique de plus pour le roi incon­testé de la terre battue…

🧱 Victorias en TIERRA BATIDA



🇪🇸 NADAL : 452

🇨🇭FEDERER + 🇷🇸 DJOKOVIC : 451



Hay que reírse 👽 pic.twitter.com/FSurWjZhTH — Fernando Murciego (@fermurciego) April 25, 2021