Le compte Relevant Tennis sur Twitter a récem­ment établi le clas­se­ment des joueurs toujours encore acti­vité ayant remporté le plus de sets sur le score de 6 à 0.

Suivi de près par Novak Djokovic, Rafael Nadal truste en tête dans ce domaine avec 120 « bulles » à son actif.

Andy Murray complète le podium avant que l’écart ne ce creuse vrai­ment avec le reste des autres joueurs.

Most bagels (6−0) scored by active ATP players on Tour. 🥯



1. 🇪🇸 Nadal 120

2. 🇷🇸 Djokovic 113

3. 🇬🇧 Murray 76

4. 🇪🇸 Verdasco 47

5. 🇫🇷 Gasquet 43

6. 🇫🇷 Monfils 41

7. 🇧🇪 Goffin 37

8. 🇭🇷 Cilic 35

9. 🇦🇷 Schwartzman 32

10. 🇪🇸 Bautista Agut 28