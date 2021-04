« Rafa va très bien, il peut s’entrainer très dur. Son objectif reste la terre, d’abord avec Monte‐Carlo tout en ayant en ligne de mire un nouveau titre à Roland‐Garros », décla­rait tout récem­ment le fidèle médecin de Rafael Nadal, Ángel Ruiz Cotorro. Dans une inter­view accordée à l’un de ses parte­naires (Telefónica), le Majorquin se confie sur ses rela­tions avec les membres de son staff, avec une atten­tion parti­cu­lière pour son docteur.

« Avec Angel nous avons passés beau­coup de moments diffi­ciles parce qu’au final, c’est le médecin. Et quand je suis avec le médecin, c’est parce que cela se passe mal. Mais Angel est une personne très posi­tive, et c’est une vertu impor­tante dans le monde médical. Il se projette et regarde vers l’avant avec opti­misme. Il m’a aidé à trouver des solu­tions. Sans lui, je n’aurai jamais pu gagner certains tour­nois. Sans un médecin de confiance, mes résul­tats auraient été tota­le­ment diffé­rents. Je ne peux que le remer­cier », a assuré Rafael Nadal, souvent gêné par des bles­sures tout au long de sa carrière.