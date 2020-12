Tous les amoureux du tennis savent que Toni Nadal a construit Rafa. C’est lui qui a senti au début le potentiel de son neveu qui hésitait avec le football. C’est également lui qui a fait de Rafa un gaucher au tennis alors qu’il est droitier dans la vie.

Cette vision a permis à Rafa de devenir le champion qu’il est aujourd’hui.

Interrogé par la télé espagnole qui lui demandait de quantifier l’apport de Toni dans sa carrière, Rafa a eu bien du mal forcément à répondre à cette question : « Sincèrement, il m’est impossible de quantifier en pourcentage l’importance de mon oncle dans mon succès. Mais il est clair que sans lui, je n’aurais probablement pas joué au tennis. J’ai aussi ressenti de très près le soutien de toute ma famille et de mon environnement tout au long de mon apprentissage et cela aussi a été crucial et primordial ».

Si effectivement Toni a été celui qui a construit le joueur Rafa, il est clair que sa famille a aussi construit l’homme. Et les deux ne peuvent être dissociés tant l’éducation sur et en dehors du court se parlent chez ce joueur hors normes.