Nadal : « Sans rien enlever au mérite de Sinner et Alcaraz, qui veulent bien faire les choses, je pense que Federer, Djokovic et moi avons contribué à faire croire aux nouvelles géné­ra­tions qu’il est possible d’être un concur­rent féroce sans pour autant détester son adversaire »

Lors de son passage dans l’émission « Universo Valdano » sur la chaîne espa­gnole Movistar+, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Rafael Nadal a notam­ment mis les choses au clair sur sa fin de carrière et égale­ment discuté de sa rela­tion avec Roger Federer et Novak Djokovic. 

« On passe par des phases. Quand on est plus jeune, on vit tout de manière plus intense. Avec les années, les choses s’apaisent. Nous pouvons aller dîner ensemble sans aucun problème. C’est quelque chose dont on peut être fier. Nous avons concouru pour les choses les plus impor­tantes, mais la riva­lité est restée sur le terrain et les rela­tions person­nelles ont toujours été marquées par le respect, l’ad­mi­ra­tion et même une certaine amitié envers nos rivaux. Sans rien enlever au mérite de Sinner et Alcaraz, qui veulent bien faire les choses, je pense que nous (le Big 3) avons contribué à faire croire aux nouvelles géné­ra­tions qu’il est possible d’être un concur­rent féroce sans pour autant détester son adver­saire. On peut avoir une rela­tion qui n’est pas amicale, mais opti­male. C’est un bel héri­tage que nous laissons. »

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 12:47

