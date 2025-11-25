Lors de son passage dans l’émission « Universo Valdano » sur la chaîne espagnole Movistar+, dont les propos sont relayés par Punto de Break, Rafael Nadal a notamment mis les choses au clair sur sa fin de carrière et également discuté de sa relation avec Roger Federer et Novak Djokovic.
« On passe par des phases. Quand on est plus jeune, on vit tout de manière plus intense. Avec les années, les choses s’apaisent. Nous pouvons aller dîner ensemble sans aucun problème. C’est quelque chose dont on peut être fier. Nous avons concouru pour les choses les plus importantes, mais la rivalité est restée sur le terrain et les relations personnelles ont toujours été marquées par le respect, l’admiration et même une certaine amitié envers nos rivaux. Sans rien enlever au mérite de Sinner et Alcaraz, qui veulent bien faire les choses, je pense que nous (le Big 3) avons contribué à faire croire aux nouvelles générations qu’il est possible d’être un concurrent féroce sans pour autant détester son adversaire. On peut avoir une relation qui n’est pas amicale, mais optimale. C’est un bel héritage que nous laissons. »
