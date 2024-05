Lors de son inter­view accordée à France TV, durant laquelle il s’est exprimée sur sa probable parti­ci­pa­tion à Roland‐Garros (25 mai au 9 juin), Rafael Nadal a expliqué avoir connu une carrière au‐delà de ses espérances.

🎾 #Stade2 | @RafaelNadal se confie en exclu­si­vité. À quelques jours de #RolandGarros, le joueur espère pouvoir parti­ciper à ce tournoi emblé­ma­tique et si impor­tant pour lui. 🗣️ pic.twitter.com/NbZL23nOYj — fran­cetv­sport (@francetvsport) May 12, 2024

« D’un côté, j’ai eu de la malchance. Et de l’autre, de la chance. J’ai eu une bles­sure impor­tante au pied quand j’avais 18 ans et il y avait une possi­bi­lité que je ne rejoue pas au tennis au niveau profes­sionnel. Ça a beau­coup compliqué ma carrière au niveau physique. Mais d’un autre côté, ça m’a beau­coup aidé à appré­cier ce que j’ai vécu. Je suis un peu timide, je ne suis pas une personne qui en fait trop, surtout quand les choses vont plutôt bien. Je vis pas mal de choses inté­rieu­re­ment. Mais je suis conscient de tout ce qu’il s’est passé durant ma carrière. Je suis très recon­nais­sant envers tous ceux qui m’ont soutenu, tous ceux qui ont fait que j’ai pu vivre cette vie de manière très agréable et amusante. »