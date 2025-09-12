Dernièrement Carlos Alcaraz avait expliqué aux médias que Roger Federer lui avait donné un conseil concernant sa carrière, celui de se projeter sur une période de 5 ans. Un conseil que Rafael Nadal ne valide pas du tout.
« Je ne vois pas cinq ans comme une période très courte. Cinq ans, c’est long, et encore plus dans le tennis, où les choses peuvent changer radicalement à tout moment. De toute façon mous le savons depuis des années, mais cela devient de plus en plus évident avec le temps, Il ne s’arrête pas de progresser au cours de cette carrière impressionnante. Je suis très heureux pour lui »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 12:11