Dernièrement Carlos Alcaraz avait expliqué aux médias que Roger Federer lui avait donné un conseil concer­nant sa carrière, celui de se projeter sur une période de 5 ans. Un conseil que Rafael Nadal ne valide pas du tout.

« Je ne vois pas cinq ans comme une période très courte. Cinq ans, c’est long, et encore plus dans le tennis, où les choses peuvent changer radi­ca­le­ment à tout moment. De toute façon mous le savons depuis des années, mais cela devient de plus en plus évident avec le temps, Il ne s’ar­rête pas de progresser au cours de cette carrière impres­sion­nante. Je suis très heureux pour lui »