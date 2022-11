Rafael Nadal a vécu une année 2022 riche en émotions et rebon­dis­se­ments avec notam­ment deux titres du Grand Chelem, en Australie et à Roland‐Garros, mais aussi avec des bles­sures et des rechutes.

S’il n’a jamais cherché d’excuses directes en confé­rence de presse après les six défaites encais­sées cette saison (plus un forfait avant les demi‐finales de Wimbledon) en rendant à chaque fois hommage à son bour­reau, il n’a en revanche jamais été épargné par son corps. Et pour certains, ces pépins physiques sont des excuses idéales pour justi­fier ces diffé­rents revers.

Nadals 7 losses this year ;



Fritz – cited dizzi­ness and brea­thing issues.



Alcaraz – cited chronic foot injury.



Shapovalov – see above.



Kyrgios (walkover) – cited abdo­minal tear.



Coric – cited rusti­ness



Tiafoe – cited abdo­minal tear (2)



Paul – cited tummy ache.



WTFs ? — Pavvy G (@pavyg) November 12, 2022

Une chose est certaine, Rafa doit vrai­ment écouter son corps qui parait de plus en plus fragile au fil des saisons…