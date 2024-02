Avant d’an­noncer son forfait pour l’ATP 250 de Doha et son inten­tion de revenir pour le Masters 1000 d’Indian Wells (6 au 17 mars), Rafael Nadal s’est longue­ment confié lors d’une inter­view accordée à La Sexta. Notamment inter­rogé sur le fameux débat du GOAT, l’Espagnol couronne sans hésiter son grand rival Novak Djokovic.

« Si Djokovic est le meilleur joueur de l’histoire ? Oui, bien sûr qu’il l’est. Les chiffres le disent. Je n’ai pas de problème (à le dire, ndlr). Je n’ai jamais eu tel un ego tel pour dire des choses que je ne ressens pas. En fin de compte, on pour­rait dire : ‘Oui, j’ai été blessé dans tant de tour­nois du Grand Chelem et lui non’, mais il avait un meilleur corps que le mien. Et cela compte aussi. »