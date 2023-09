Interrogé par Movistar et AS ces derniers jours, Rafael Nadal a fait de nombreuses révé­la­tions. Si la possi­bi­lité qu’il fasse une tournée d’adieu en 2024 existe, l’homme aux 22 sacres en Grand Chelem n’ex­clut pas non plus de tran­cher dans le vif afin de tenter d’aller cher­cher un 15e titre à Roland‐Garros.

« Le scénario et le calen­drier chan­ge­ront selon que j’ai ou non une chance de gagner un 15e Roland‐Garros. Si je sens que j’ai une chance, je suis conscient que je ne peux pas jouer dans tous les tour­nois qui ont été impor­tants pour moi, je devrais choisir. Si je sens que je peux jouer mais que je ne peux pas gagner Roland‐Garros, peut‐être que j’ai­me­rais faire une tournée d’adieu et le faire plus pour des raisons senti­men­tales. Mais ce sont des réponses que je ne peux pas vous donner, parce que je ne sais pas. Je ne pense pas à l’en­droit où je pour­rais jouer mon dernier match. Je ne sais pas, je vous le promets. Je suis prudent : quand je connaî­trai la réponse, je vous la dirai. Je vis au jour le jour avec l’illu­sion de pouvoir décider quand ce sera le cas. Je travaille, mon physique et ma tête me diront ce que j’ai le droit de faire et ce que je n’ai pas le droit de faire. »