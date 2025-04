L’Espagnol fait quelques appa­ri­tions pour des prises de parole, que ce soit pour des spon­sors ou des univer­sités. Il s’est donc exprimé derniè­re­ment à l’UAX, une faculté espa­gnole basé à Madrid. Et Rafa s’est dit inquiet pour son sport car la puis­sance prend trop de place, un discours qui est un peu simi­laire à celui de son oncle.

« Si la puis­sance n’est pas limitée, le temps viendra où un joueur doté d’une bonne mobi­lité et mesu­rant plus de deux mètres domi­nera le tennis : il sera impos­sible de le battre et de riva­liser avec lui. Cela n’est pas encore arrivé mais cela pour­rait bien sûr voir le jour » a expliqué Rafa. Il a aussi évoqué le cas de Novak Djokovic, récent fina­liste à Miami sans avoir un jeu tournée vers la puis­sance sur sa première balle notamment.