Dans l’entretien accordé au quotidien espagnol La Vox de Galicia, Rafael Nadal a abordé différents sujets comme la vaccination contre le Covid-19, la crise qui a frappé son pays ou encore la course aux records avec Roger Federer et Novak Djokovic. Le Majorquin a aussi été interrogé sur la trace qu’il souhaite laisser après sa carrière. Sa réponse en dit long de la personnalité unique et humble de Rafa : « J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme quelqu’un de bien, plus que tout autre chose. J’espère quitter le tennis avec l’impression d’être une personne normale, proche des gens. Une bonne personne. Et que toutes les personnes qui ont travaillé avec moi pendant toutes ces années sur le circuit aient un souvenir positif de moi en tant qu’être humain et non comme joueur de tennis. J’ai conscience que je laisserai un souvenir en tant que joueur de tennis grâce à ce que j’ai accompli. Mais le plus important pour moi, ce sont les relations personnelles, humaines et cela va bien au-delà du souvenir sportif que l’on peut avoir. Une carrière sportive passe et les relations personnelles durent dans le temps et vous aident à être heureux. Il n’y a rien de plus important dans la vie. Si tu as 30 titres du Grand Chelem mais aucun ami, tu seras malheureux. C’est mieux de ne pas avoir de Grand Chelem, mais aller travailler tous les jours avec un salaire mensuel « discret » et avoir de bonnes relations, des amis. Cela vous rend plus heureux que l’argent que tu peux avoir ou que tout ce que tu peux faire. Je suis très, très clair à ce sujet. »