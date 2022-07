Rafael Nadal aime la conti­nuité, la stabilité.

Même s’il ne travaille plus depuis 2018 avec son oncle et mentor, Toni Nadal, le Majorquin n’a quasi­ment jamais changé d’en­traî­neurs durant sa carrière.

Lors d’une récente inter­view vidéo (voir ci‐dessous), Rafa commence par comparer les sports indi­vi­duels et collec­tifs en termes de coaching avant de revenir sur son expé­rience personnel et sur ce qu’il faut pour créer une parfaite osmose au sein d’un team.

« Dans les sports d’équipe, vous avez un entraî­neur qui est le club. Elle engage un entraî­neur et le joueur est égale­ment rému­néré. Mais le coach est le patron. Dans notre sport, c’est moi qui paie l’en­traî­neur, le prépa­ra­teur physique, le kiné­si­thé­ra­peute. En fin de compte, c’est vous qui êtes le patron. Si vous ne faites pas sentir à toutes les personnes qui vous entourent qu’elles ont la liberté de dire des choses, bonnes ou mauvaises, sans risquer leur emploi, alors vous ne vous laissez pas aider. Je ne pense pas que tous ceux qui travaillent avec moi aient ressenti ce danger. J’ai prati­que­ment la même équipe depuis que j’ai commencé et ils se sentent tous en confiance pour me dire les choses auxquelles ils croient. »