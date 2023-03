Son retour à l’en­traî­ne­ment sur terre battue ne lais­sait pas de place au doute : Rafael Nadal a déclaré forfait pour les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami, tous deux prévus en mars.

A travers un post Instagram, l’Espagnol s’est exprimé pour l’une des premières fois depuis son élimi­na­tion contre Mackenzie McDonald au 2e tour de l’Open d’Australie le 18 janvier dernier, couplée à une bles­sure à la hanche.

« Bonjour à tous. Cela fait un moment que je n’ai pas commu­niqué avec vous. J’ai pris mes congés, commencé la réédu­ca­tion, la gym et la physio­thé­rapie selon les instruc­tions des méde­cins. Je me prépare à revenir dans les meilleures condi­tions. Je suis triste de ne pas pouvoir parti­ciper aux tour­nois d’Indian Wells et de Miami. Je suis très triste de ne pas être là. Tous mes fans améri­cains vont me manquer mais j’es­père les voir plus tard cette année lors de la tournée esti­vale ! », a écrit l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.

Rafael Nadal fera a priori son retour à Monte‐Carlo du 8 au 16 avril !