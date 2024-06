Dans l’in­ter­view qu’il a accordé à l’Equipe derniè­re­ment, Rafael Nadal évoque le sujet Carlos Alcaraz et notam­ment sa perfor­mance à Roland‐Garros. Pour Rafa, son succès était attendu et assez logique.

« Je suis heureux pour lui et pour sa famille. C’est un joueur incroyable et une bonne personne. Pour moi, c’était le grand favori. J’estimais que si Carlos jouait à son niveau, sans être forcé­ment incroya­ble­ment bon, il serait diffi­cile à battre. C’est celui qui a la plus grande capa­cité à jouer de diffé­rentes manières. Et sur terre battue, ça fait la diffé­rence : il peut jouer de manière agres­sive, défendre, inverser le cours de l’échange de diffé­rentes manières. Les autres joueurs sont incroyables, mais sur terre, ils ont un peu moins d’op­tions que lui »