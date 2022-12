Toujours en tournée sur le conti­nent sud‐américain en compa­gnie de Casper Ruud, Rafael Nadal a rendu un bel hommage à son compa­triote, Carlos Alcaraz, plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire, avec qui les compa­rai­sons fusent.

« Si Carlos est là où il est aujourd’hui, c’est parce qu’il a un poten­tiel incroyable et parce qu’il le mérite. Il est aussi très jeune et a tout l’avenir devant lui. Casper était tout près de devenir numéro un mondial et de remporter son premier Grand Chelem à l’US Open », a souligné l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, à qui il reste un match à Mexico avant de commencer véri­ta­ble­ment les vacances.