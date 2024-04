Récemment inter­rogé sur une poten­tielle prise de pouvoir de la nouvelle géné­ra­tion, incarnée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, sur Novak Djokovic, Rafael Nadal a estimé que malgré l’im­mense talent de son jeune compa­triote et de l’Italien, le Serbe gardait encore une longueur d’avance.

« Bien sûr, ce sont des joueurs extra­or­di­naires, mais en même temps, si nous mettons en pers­pec­tive, Novak Djokovic a gagné trois tour­nois du Grand Chelem et a joué la finale du quatrième. Je veux dire qu’il est de ma géné­ra­tion. Alors bien sûr, les jeuns font des choses extra­or­di­naires. Mais d’un autre côté, un joueur de ma géné­ra­tion et d’un niveau simi­laire au mien, un peu meilleur en termes de chiffres mais simi­laire au niveau auquel nous avons joué pendant une longue période, a toujours beau­coup de succès. Cela signifie donc que le tennis a de nouveaux cham­pions extra­or­di­naires, mais qu’en même temps, les choses n’ont pas telle­ment changé », a déclaré Rafa dans des propos rapportés par Tennis Up To Date.