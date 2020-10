Après sa qualification pour les quarts de finale de Roland-Garros, Rafael Nadal a donné quelques nouvelles de son ami Roger Federer, avec qui il discute très régulièrement.

« Je lui ai beaucoup parlé ces derniers mois. Nous avons beaucoup parlé de différentes choses qui se sont produites cette année. Nous avons pu parler de travail et aussi, sur le plan personnel, de la façon dont nos vies se déroulaient en cette période que nous vivons. Je sais qu’il allait mieux et j’espère qu’il reviendra le plus tôt possible. Tout le temps passé en dehors du court est mauvais. Il faut être clair et savoir qu’il ne nous reste plus 10 ans avec Federer. Il est l’une des grandes icônes de notre sport et c’est bien pour tout le monde qu’il soit sur le court », a assuré Rafa en conférence de presse.

Pour rappel, Roger a assuré que son objectif était de revenir pour l’Open d’Australie, en janvier 2021.