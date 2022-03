Si Rafael Nadal apprécie Alexander Zverev, cela ne l’avait empêché de condamner l’at­ti­tude de l’Allemand à Acapulco en récla­mant une sanc­tion exem­plaire. L’ATP a tranché récem­ment, avec un manque de courage évident, en ne sanc­tion­nant le numéro 3 mondial que d’une amende de 25 000 dollars accom­pagné d’une suspen­sion de deux mois, le tout avec sursis.

En confé­rence de presse à Indian Wells avant son entrée en lice, Rafa a souligné les probables consé­quences de la clémence de l’ATP envers Zverev.

« Si on n’est pas en mesure de contrôler ce genre de compor­te­ment sur le court, le sien mais aussi d’autres choses qu’on a vues ces derniers mois, de créer une règle pour sanc­tionner plus dure­ment ce genre d’at­ti­tudes, nous, joueurs, allons nous sentir de plus en plus forts. Le sport doit être un exemple positif pour les enfants qui nous regardent. D’un côté, je ne veux pas que Sascha soit sanc­tionné parce que je l’ap­précie. Mais de l’autre, en tant que fan de ce sport, j’ai­me­rais des sanc­tions plus impor­tantes face à ce type de compor­te­ment, pas seule­ment le sien. Ça protège le sport, les arbitres et tous les gens qui gravitent autour de notre sport. »