Titré deux fois en Grand Chelem cette année malgré plusieurs problèmes physiques, Rafael Nadal s’est exprimé sur sa retraite à l’aube de la saison 2023 durant laquelle il fêtera ses 37 ans.

« Je suis toujours un athlète profes­sionnel et je souhaite que cela dure. Je fais des efforts pour que cela dure le plus long­temps possible. Je n’en suis pas là. Je travaille tous les jours avec la bonne énergie pour ne pas en être encore là. Mais ça viendra », a déclaré le Majorquin.

🎾 @RafaelNadal no pensa en la reti­rada



💪 El mana­corí asse­gura que s’es­força al màxim cada dia per prolongar la seva carrera espor­tiva pic.twitter.com/DsYhwVesbY — Esports IB3 (@EsportsIB3) December 15, 2022

Profitons‐en !