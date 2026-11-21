Retiré des courts depuis le Final 8 2024 de Coupe Davis à Malaga, Rafael Nadal a accordé récem­ment un entre­tien au quoti­dien catalan Sport. Dans celui‐ci, le taureau de Manacor revient notam­ment sur son après‐carrière et l’ac­tua­lité tennistique.

Invité à s’ex­primer sur la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero en décembre dernier, l’an­cien numéro un mondial estime que les longues colla­bo­ra­tions tennis­tiques sont moins courantes aujourd’hui. Le Majorquin termine son propos en voyant ses deux compa­triotes conti­nuer à rencon­trer le succès indé­pen­dam­ment l’un de l’autre.

« J’ai eu la chance de ne connaître que très peu de ruptures. J’ai prati­que­ment toujours travaillé avec la même équipe. À l’exception d’une période assez avancée de ma carrière, vers 2018, lorsque Toni a décidé de se mettre en retrait. Mais je n’ai jamais vrai­ment dû me séparer de qui que ce soit dans ma vie. C’est donc une situa­tion diffé­rente. Mais je pense que c’est logique dans le monde dans lequel nous vivons. La réalité, c’est que Carlos a continué à très bien s’en sortir sans Juan Carlos, et que Juan Carlos conti­nuera sûre­ment à très bien s’en sortir sans Carlos. Je pense que nous savons tous qui est Carlos. C’est un super athlète, et Juan Carlos a été ce qu’il a été en tant que joueur de tennis et entraî­neur. Il va sûre­ment conti­nuer à connaître le succès ».