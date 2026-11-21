Retiré des courts depuis le Final 8 2024 de Coupe Davis à Malaga, Rafael Nadal a accordé récemment un entretien au quotidien catalan Sport. Dans celui‐ci, le taureau de Manacor revient notamment sur son après‐carrière et l’actualité tennistique.
Invité à s’exprimer sur la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero en décembre dernier, l’ancien numéro un mondial estime que les longues collaborations tennistiques sont moins courantes aujourd’hui. Le Majorquin termine son propos en voyant ses deux compatriotes continuer à rencontrer le succès indépendamment l’un de l’autre.
« J’ai eu la chance de ne connaître que très peu de ruptures. J’ai pratiquement toujours travaillé avec la même équipe. À l’exception d’une période assez avancée de ma carrière, vers 2018, lorsque Toni a décidé de se mettre en retrait. Mais je n’ai jamais vraiment dû me séparer de qui que ce soit dans ma vie. C’est donc une situation différente. Mais je pense que c’est logique dans le monde dans lequel nous vivons. La réalité, c’est que Carlos a continué à très bien s’en sortir sans Juan Carlos, et que Juan Carlos continuera sûrement à très bien s’en sortir sans Carlos. Je pense que nous savons tous qui est Carlos. C’est un super athlète, et Juan Carlos a été ce qu’il a été en tant que joueur de tennis et entraîneur. Il va sûrement continuer à connaître le succès ».
Publié le samedi 21 novembre 2026 à 09:28