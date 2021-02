En marge de sa défaite ren­ver­sante face à Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de l’Open d’Australie, Rafael Nadal a été inter­ro­gé sur les doutes émis par plu­sieurs joueurs concer­nant la suite du cir­cuit ATP. C’est le numé­ro 1 mon­dial Novak Djokovic qui s’est en pre­mier inter­ro­gé sur les suites d’une sai­son avec des qua­ran­taines qur chaque tour­noi. Selon lui, l’i­dée d’une bulle comme à Melbourne avec plu­sieurs tour­nois mis en place n’est pas à exclure. Et visi­ble­ment, l’Espagnol ne serait pas contre une telle pro­po­si­tion car stop­per la sai­son pour­rait s’a­vé­rer catas­tro­phique pour l’en­semble des acteurs du monde professionnel.

« La situa­tion à laquelle nous sommes confron­tés est dif­fi­cile. C’est clair. Et Djokovic a par­fai­te­ment rai­son de dire que pour notre sport, les choses sont dif­fi­ciles car les gou­ver­ne­ments changent constam­ment les règles. Il est donc com­pli­qué de faire des pré­dic­tions sur la façon dont les choses vont se pas­ser. Il y a deux options : arrê­ter la tour­née ou conti­nuer. C’est dur pour les joueurs bien sûr de devoir faire des bulles à chaque épreuve. D’un autre côté si on arrête la tour­née, pour­quoi, com­ment et quand on pour­ra reve­nir ? Beaucoup d’emplois vont souf­frir, pas seule­ment les joueurs. Nous devons pen­ser un peu plus grand (sur le calen­drier), trou­ver des solu­tions et s’a­dap­ter à une situa­tion qui est dif­fi­cile, pas seule­ment pour nous (joueurs) mais pour tous ceux qui tra­vaillent pour ce sport. »