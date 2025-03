Nos amis du média espa­gnol SER ont pu rencon­trer Rafael Nadal, qui continue ses opéra­tions de commu­ni­ca­tion et marketing.

Interrogé sur le Big 3, Rafa pense vrai­ment que Sinner, Alcaraz et compa­gnie peuvent aussi former un groupe qui va réaliser des très grosses perfor­mances et donc marquer l’histoire.

« Si nous l’avons fait, d’autres peuvent le faire, et il y a des choses à améliorer. Évidemment, il y a deux joueurs qui sont au‐dessus du lot : Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Nous étions trois pendant presque trop d’an­nées. Grâce à l’exi­gence que nous nous impo­sions les uns aux autres, nous avons fait de nos carrières quelque chose d’im­pos­sible il y a quelques années. Aujourd’hui, de nouvelles géné­ra­tions arrivent et se battront pour nous surpasser. »