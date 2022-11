De passage à Quito en Equateur où il s’est incliné lors d’un match d’ex­hi­bi­tion face à Casper Ruud, Rafael Nadal a donné son avis sur le fameux débat du GOAT (grea­test of all time, le meilleur de tous les temps).

« Eh bien, honnê­te­ment, je ne sais pas si je suis le meilleur de l’his­toire ou non. Je pense que c’est quelque chose qui passe au second plan. Pour moi, être le meilleur de l’his­toire passe après l’im­por­tance de laisser un héri­tage. Avec ces autres joueurs (Federer et Djokovic, ndlr), nous avons réussi à réaliser nos rêves, et en ce sens, l’hé­ri­tage sportif est ce qu’il est, et nous verrons ce qu’il en sera quand je termi­nerai ma carrière. Je pense que des valeurs telles que l’édu­ca­tion, le respect et l’amour que l’on peut donner et rece­voir sont bien plus impor­tantes que la réus­site profes­sion­nelle, car c’est fina­le­ment ce qui dure dans le temps. J’aimerais que toutes les personnes qui ont pu vivre avec moi pendant mes 20 ans de ma carrière gardent un bon souvenir humain de moi », a expliqué l’homme aux 22 titres du Grand Chelem.