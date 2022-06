Lors de sa confé­rence de pressé hier, Rafael Nadal a forcé­ment évoqué l’idée du Grand Chelem calen­daire. Selon l’Espagnol tout est fina­le­ment possible.

« À 36 ans, c’est diffi­cile de gagner l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon. Après Wimbledon, mon plan est de me reposer, puis de jouer le Masters 1000 de Montréal et l’US Open. Mais nous savons que les choses peuvent être impré­vi­sibles, et je suis prêt à accepter les choses comme elles viennent. »