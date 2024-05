Ce samedi, Hubert Hurkacz a infligé l’une des plus lourdes défaites sur terre battue à Rafael Nadal, au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−1, 6–3).

Alors qu’il avait fait la promesse d’ap­porter des préci­sions sur sa parti­ci­pa­tion à Roland Garros, une fois Rome terminé, le Majorquin reste énig­ma­tique dans ses propos d’après match.

🎙️Rafael Nadal about whether he will or won’t play the French Open pic.twitter.com/pPYwpyLnFM — Mario Boccardi (@marioboc17) May 11, 2024

« Il y a deux voies possibles : l’une, penser que je ne suis pas prêt à disputer Roland‐Garros à cause de ce que j’ai fait aujourd’hui, et que c’est une voie tout à fait compré­hen­sible et accep­table, et l’autre est qu’il reste deux semaines. et nous allons faire de notre mieux pour changer la situa­tion, puis nous verrons ce qui se passe. Même si c’est un moment diffi­cile pour moi, je dirais frus­trant à diffé­rents égards, en ce moment je me sens plus proche d’es­sayer. Ce que je ressens, même si en ce moment je suis dépassé, c’est d’es­sayer d’être prêt à jouer dans deux semaines à Roland Garros »